ترامب يسخر من رشيدة طليب.. ويدافع عن "اسرائيل"

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معاملة إسرائيل عضو الكونغرس الديمقراطية رشيدة طليب، وسخر من رفضها زيارة الضفة الغربية، حيث كانت ترغب في زيارة جدتها التسعينية هناك.

وفي تعليقه على تراجع طليب عن زيارة الضفة بسبب "الشروط التعسفية" التي فرضتها تل أبيب، وصف ترامب خطوة طليب بأنها كانت "مسرحية مخططا لها"، وكتب على "تويتر": "إسرائيل عاملت النائبة رشيدة طليب ببالغ الاحترام واللطف، وسمحت لها بزيارة جدتها. وما إن حصلت على الإذن، حتى حاولت إبهار الجمهور وأعلنت بصوت عال أنها لن تزور إسرائيل".

واعتبر ترامب أن إسرائيل تصرفت "بشكل مناسب" وتساءل: "ألا يمكن أن يكون ذلك مسرحية"، وتابع: "إنها مسرحية متكاملة، والفائز الحقيقي الوحيد هنا هي جدة طليب، التي لم تعد مضطرة لرؤيتها الآن!"

وبررت طليب رفضها الإذن الإسرائيلي المشروط لها بزيارة الضفة، وقالت: "محاولة إسكاتي ومعاملتي على أنني مجرمة ليس هو الأمر الذي تريده مني (جدتي)". وأضافت: "لقد قررت أن زيارة جدتي تحت هذه الشروط الظالمة تتعارض مع كل قناعاتي حول محاربة العنصرية والظلم والاضطهاد"

وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية قد أكدت أنها ستسمح لطليب بزيارة عائلتها في الضفة الغربية "لاعتبارات إنسانية"، بعد أن كانت منعتها من زيارة رسمية إلى إسرائيل مع زميلتها في الكونغرس إلهان عمر.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية رسالة منسوبة لطليب، تطلب فيها السماح بزيارة جدتها مقابل تعهدها بـ"عدم الترويج لدعوات مقاطعة إسرائيل"