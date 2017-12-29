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ترامب يسخر من ظاهرة الإحتباس الحراري بتغريدة عن البرد القارس

ترامب يسخر من ظاهرة الإحتباس الحراري بتغريدة عن البرد القارس
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