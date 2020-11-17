ترامب يسعى لتصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا

نقلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن مصادر دبلوماسية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لتصنيف جماعة الحوثي اليمنية تنظيما إرهابيا.

وأضافت المجلة أن قرار التصنيف الوشيك سيمنح وزير الخارجية مايك بومبيو "انتصارا آخر" في استراتيجيته المناهضة لإيران، تزامنا مع زيارته للاحتلال الإسرائيلي والسعودية والإمارات هذا الأسبوع.

وحذرت المجلة من أن الخطوة من شأنها تقويض جهود السلام التي تتوسط فيها الأمم المتحدة بين الجماعة والحكومة اليمنية.

وفي هذا السياق، أشارت "فورين بوليسي" إلى أن مسؤولين في البنتاغون وخبراء في وزارة الخارجية يعارضون الخطوة.

ويقوم تحالف من الجمعيات الخيرية الدولية بإعداد بيان مشترك يستبق التصنيف، ويتوقع آثارا شبيهة للمجاعة في الصومال بعد أن صنفت الولايات المتحدة حركة الشباب جماعة إرهابية في 2008.

ولفتت المجلة إلى أن نية تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا هو جزء من مسعى أوسع للبيت الأبيض وبومبيو تحديدا، يهدف إلى زيادة الضغط على إيران وحلفائها بالشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة لإدارة ترامب، وهو تطور من المرجح أن يعقد جهود جو بايدن في إعادة فتح المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي.