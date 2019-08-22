ترامب يشكر إعلاميا شبَّه استلامه السلطة بـ"المجيء الثاني للرب"

شكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكاتب والإذاعي الأمريكي، واين ألين روت، لتشبيهه صعود ترامب للسلطة "بالمجيء الثاني للرب"، والذي اعتبره الرئيس المحبوب لليهود.

ونقل ترامب في تغريداته وصف روت له بأنه "الرئيس الأعظم على الإطلاق لليهود وإسرائيل عبر تاريخ البشرية، وأن الشعب اليهودي في إسرائيل يحبه بشدة كما لو كان المجيء الثاني للإله".

بدوره، غرد روت، ردا على ترامب، بالقول: "من اللطيف أن تصبح مشهورا"، مستنكرا سخرية بعض وسائل الإعلام المحلية لما جاء على لسانه، ولمشاركة ترامب لما وصفه به الإعلامي الأمريكي.

واشتهر روت بنشر ادعاءات كاذبة، عام 2016، وروج للعديد من نظريات المؤامرة، بما في ذلك أن الرئيس السابق باراك أوباما لم يولد في الولايات المتحدة، وأن موظف اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي سيث ريتش قتل على يد أي عدد من الديمقراطيين البارزين، وأنه تم تنسيق إطلاق نار جماعي في لاس فيغاس من قبل المسلمين، وأن الشخص المسؤول عن وفاة هيذر هاير في تجمع وطني أبيض في شارلوتسفيل كان وراءه ديمقراطي ثري.

ويقود روت أيضا جهودا لإقناع اليهود بمغادرة الحزب الديمقراطي ودعم ترامب، الذي وصفه سابقا بأنه أول رئيس يهودي، بنفس المعنى الذي أطلق عليه بيل كلينتون أحيانا أول رئيس أسود.

وجاءت تغريدات ترامب التي نقلت عن "روت" بعد يوم من إثارة غضب اليهود، من خلال الادعاء بأن اليهود الذين يصوتون لصالح الديمقراطيين يظهرون "إما نقصا تاما في المعرفة أو عدم ولاء كبير"، بحسب ترامب.

وفي تغريدة صباح يوم الأربعاء، نقل ترامب عن روت قوله: "الرئيس ترامب هو أعظم رئيس لليهود وإسرائيل في تاريخ العالم، وليس أمريكا فقط، إنه أفضل رئيس لإسرائيل في تاريخ العالم... والشعب اليهودي في إسرائيل يحبه كما هو ملك إسرائيل ".