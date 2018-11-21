ترامب يشكر السعودية بعد خفض أسعار النفط ويطالبها بالمزيد

ارشيف/ الملك سلمان يهدي ترامب قلادة خلال زيارته الى السعودية

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر الأربعاء، للسعودية بعد انخفاض أسعار النفط.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "أسعار النفط تتراجع. عظيم! مثل تخفيض ضريبي كبير لأمريكا والعالم. 54 دولارا (لبرميل النفط) كانت 82 دولارا. شكرا للسعودية، ولكن دعونا نذهب إلى أسعار أقل". وأضاف ترامب، في تغريدة أخرى: "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

وكان ترامب أصدر بيانا، مساء الثلاثاء، عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، بعنوان "أمريكا أولا"، أكد فيه على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وعدد ترامب في بيانه أسباب أهمية السعودية بالنسبة لبلاده وكان من بينها النفط. وقال ترامب: " بعد الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة منتجة للنفط في العالم. لقد عملوا معنا بشكل وثيق وكانوا مستجيبين للغاية لطلباتي بالحفاظ على أسعار النفط عند مستويات معقولة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للعالم".