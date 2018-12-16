المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

ترامب "يشمت" بأوباما ويعد الأمريكيين برعاية صحية "ممتازة"

ترامب "يشمت" بأوباما ويعد الأمريكيين برعاية صحية "ممتازة"
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 