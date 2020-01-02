ترامب يصاهر اللبنانيين

تستعد أسرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاحتفال يوم الحادي عشر من شهر يناير –كانون الثاني 2020 بعقد قران ابنة ترامب الصغرى تيفاني مع شاب أمريكي ذي أصول لبنانية يسمى مايكل شربل بولس.

واصطحبت تيفاني صديقها بولس عشية احتفال والدها برأس السنة الجديدة في منتجع مار لاغو في فلوريدا.





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وستجري مراسم الخطوبة في منتجع ترامب مارالاغو الذي يملكه الرئيس الأمريكي الحالي في مدينة فلوريدا.

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ويذكر أن تيفاني التي تبلغ السادسة والعشرين من العمر هي ابنة ترامب الصغرى من زوجته السابقة مارلا مابلز. وقد درست علم الاجتماع في جامعة بنسلفانيا. وأما مايكل الذي هو في الخامسة والعشرين، فإنه نشأ في نيجيريا حيث يملك والده الثري مسعد بولس رجل الأعمال والمغترب اللبناني شركات عديدة متخصصة في بيع السيارات ومعدات التجزئة والبناء.

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ولدى مايكل أربع جنسيات منها الأمريكية. وقد تعرف إلى تيفاني لأول مرة خلال رحلة سياحية في جزيرة ميكوونوس اليونانية عام 2018. وكان مايكل قد احتفل مع أسرة الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض بعيد الميلاد الأخير بينما احتفل مع خطيبته برأس السنة الجديدة في منتجع ترامب مارالاغوا.

وذكرت قناة "إم تي في" ان العلاقة التي تختمر بين الابنة الصغرى للرئيس الأميركي ، المعروف بموقفه المعادي للاجئين - رغم أنه متزوج من مهاجرة-، على وشك أن تتطور بشكل رسمي إلى خطوبة من الشاب اللبناني الذي يبلغ من العمر 26 عاما.

وتيفاني ترامب، 26 عاما، هي أصغر بنات ترامب من زوجته السابقة الممثلة والشخصية التلفزيونية مارلا مابلز، وتخرجت في العام 2016 من جامعة بنسلفانيا، ودرست تخصصا يجمع بين علم الاجتماع والدراسات الحضرية.

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