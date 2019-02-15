ترامب يصدر إعلانا بشأن سوريا خلال 24 ساعة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيصدر إعلانا بشأن سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة بينما ينتظر الحلفاء الأوروبيون وروسيا كيفية تنفيذه للقرار الذي اتخذه في ديسمبر كانون الأول لسحب القوات الأمريكية من البلاد.

وقال ترامب خلال مناسبة في البيت الأبيض "لدينا الكثير من الإعلانات العظيمة التي لها علاقة بسوريا ونجاحنا في القضاء على الخلافة والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة".