ترامب يصدر قرارا بترقية مساعد تحدى مذكرة استدعاء في قضية عزله

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترقية مساعد بالبيت الأبيض تم استدعاؤه في إطار التحقيق الذي يستهدف عزل ترامب في مجلس النواب لكنه رفض الإدلاء بشهادته.

ونقلت اليوم وكالة (بلومبيرغ) للأنباء عن البيت الأبيض قوله في بيان إن المساعد روبرت بلير تمت ترقيته إلى منصب الممثل الخاص لسياسة الاتصالات الدولية.

وأوضح البيان أن بلير سوف “يقوم بتنسيق الجهود بين الوكالات ويخدم كحلقة وصل بين الصناعة والمنظمات غير الحكومية والدولية لتعزيز تنمية ونشر وتشغيل الجيل الجديد من البنية التحتية للاتصالات” فضلا عن دعم سياسات الإدارة بشأن تكنولوجيا الجيل الخامس.

ومن المنتظر أن يقدم بلير نتائج عمله إلى لاري كودلو ، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض.

وأضاف بيان البيت الأبيض أنه سيستمر في منصبه كمساعد للرئيس و”مستشار كبير” موظفي البيت الأبيض مايك مولفاني.

يذكر أن بلير كان من بين مسؤولي الإدارة الذين استدعتهم لجان مجلس النواب في قضية عزل ترامب في الخريف، لكنه لم يستجب بتوجيه من البيت الأبيض، الذي أشار إلى تلقيه استشاره في هذا الشأن من وزارة العدل الأمريكية. (د ب أ)