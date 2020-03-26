ترامب يصدم الاميركيين: أسابيع صعبة تنتظركم

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، "نتابع التطورات في نيويورك باعتبارها البؤرة الرئيسية لوباء كورونا"، مشددًا على أن "نيويورك هي مشكلتنا الكبرى، وتنتظرها أسابيع صعبة"

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي عقده من البيت الأبيض، مع خلية الأزمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

ولفت ترامب إلى أنهم يقومون ببناء مستشفيات ومراكز طبية جديدة في نيويورك، مشددًا على أن إدارته "تقوم بكل ما يمكنها لمساعدة نيويورك التي تعاني ظروفًا هي الأصعب الآن".

وأكد أنه سيوقع على حزمة تشريعية بقيمة تريليوني دولار لمعالجة التأثير الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا فور وصولها إلى مكتبه.

وأضاف ترامب "أشجع مجلس النواب على تمرير هذا التشريع الحيوي وإرسال الفاتورة إلى مكتبي للتوقيع عليها دون تأخير. وسأوقعه على الفور".

أقر مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة خطة الألفي مليار دولار الأربعاء لدعم مواجهة التداعيات الكارثية نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وحصد الفيروس القاتل حتى اليوم أرواح أكثر من 1000 شخص وأصيب جراءه أكثر من 68 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وتعتزم الخطة مساعدة العمال العاطلين عن العمل والصناعات المتضررة من وباء كوفيد 16 وتخصيص مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس.