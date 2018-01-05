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ترامب يصف الكتاب الجديد حول إدارته بأنه "مليء بالاكاذيب"

ترامب يصف الكتاب الجديد حول إدارته بأنه "مليء بالاكاذيب"
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