ترامب يصف حاكم فلوريدا "بالكلب الميت"

البوابة - وصف رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترمب، حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون ديسانتيس، بالكلب الميت، معربا عن أسفه وندمه لتأييده في منصب الحاكم في 2018.

وتأتي تصريحات ترامب الأخيرة، في ظل الهجوم المتواصل الذي يشنه الرئيس السابق على حاكم فلوريدا، الذي اعتبره بغير المخلص، مشيرا إلى أن حياة "ديسانتيس" السياسية، كانت ستنتهي لو لم يؤيد حملته الناجحة في نهاية المطاف لعام 2018.

وقال ترامب، لصحفيين كانوا على متن الطائرة التي أقلته إلى ولاية آيوا، للمشاركة بحدث انتخابي فيها: "إن دي سانتس "كان ميتًا كالكلب".. كما أنه كان سياسيًا ميتًا".

وأكد الرئيس الأمريكي السابق، أسفه لتأييد ديسانتس لمنصب الحاكم، ورد على سؤال للصحفيين بهذا الشأن، قائلا:"نعم ربما هذا الرجل قد مات سياسيا... قد أقول ذلك".

ويعتبر ديسانتس، أقوى منافسي ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري لإنتخابات الرئاسة الأمريكية، ومن المتوقع أن يطلق حاكم فلوريد حملته بعد انتهاء الجلسة التشريعية للولاية في مايو.

ويعترف ترامب، بأن ديسانتس، أخطر منافسيه، كما أن فريق الرئيس الأمريكي السابق، أجروا بحثا استطلاعيا، من وراء الكواليس، لقياس نقاط ضعف حاكم فلوريدا للتركيز عليها.

ويزعم ترامب أن دعم ترشح ديسانتس لمنصب حاكم فلوريدا، جاء بعد أن ناشده للحصول على التأييد ،عقب تخلفه عن منافسه الأساسي، مفوض الزراعة في فلوريدا آنذاك آدم بوتنام، وفقا لما أظهرته استطلاعات الرأي.

وقال ترمب إنه قرر في النهاية دعم ديستانس لأنه دافع عنه بينما كان يواجه محاكمة بقيادة الديمقراطيين في مزاعم بأنه ضغط على الزعيم الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للتحقيق مع عائلة جو بايدن.