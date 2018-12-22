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ترامب يعاقب "الديمقراطيين" ويعطل عمل الحكومة الفيدرالية

ترامب يعاقب "الديمقراطيين" ويعطل عمل الحكومة الفيدرالية
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