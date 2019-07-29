ترامب يعتزم ترشيح جون راتكليف مديرا للاستخبارات الوطنية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، أنه سيرشح النائب الجمهوري عن ولاية تكساس جون راتكليف ليكون المدير المقبل للاستخبارات الوطنية.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "يسرني أن أعلن أنه سيتم ترشيح عضو الكونغرس عن تكساس، الذي يحظى باحترام كبير جون راتكليف من جانبي ليكون مدير الاستخبارات الوطنية".

وأضاف: "المحامي الأمريكي السابق جون سيقود ويلهم عظمة للبلد الذي يحب. دان كوتس، المدير الحالي، سيترك منصبه في 15 آب/ أغسطس. أود أن أشكر دان على خدمته العظيمة لبلدنا. سيتم تعيين القائم بأعمال المدير قريبا"، دون تفاصيل إضافية.

ومن المتوقع أن يتنحى مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس عن إدارة ترامب في الأيام المقبلة، وفقا لما ذكرته عدة تقارير إعلامية أمريكية.

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من أفاد بأن قرار كوتس كان مدفوعا بخلافات مع الرئيس دونالد ترامب حول سلسلة من المسائل الاستخباراتية، دون تحديد طبيعتها.

وبدورها، أكدت وكالة "أسوشيتيد برس" أن كوتس سيستقيل، نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وأشارت تقارير إلى أن ترامب كان يفكر في استبدال كوتس منذ عدة أشهر؛ لا سيما بعد أن اختلف معه علانية في تقييمه للتهديد الذي تمثله روسيا، واحتمال تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية وتقييم الرئيس الانتقادي أحيانا لمجتمع الاستخبارات.

وراتكليف هو عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، وعضو لجنة القضاء في مجلس النواب. وكان عضو الكونغرس من بين أكثر النواب عنفا خلال استجواب المحقق الخاص السابق روبرت مولر خلال جلسات الاستماع الأسبوع الماضي، بشأن قضية التدخل الروسي بانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. (الأناضول)