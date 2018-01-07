ترامب يعتقد أن وجبات ماكدونالد آمنة ولا يمكن تسميمه عبرها

عزا مؤلف الكتاب تحذيرات ترامب للموظفين بأنها ناتجة عن "مخاوفه من التسمم"

كشف مايكل وولف مؤلف كتاب "نار وغضب" عن بعض جملة من التصرفات الغريبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد دخوله للبيت الأبيض.



وقال وولف إن ترامب حظر على موظفي البيت الأبيض لمس أغراضه الشخصية وخاصة فرشاة أسنانه وطلب ترك أشيائه الخاصة حيث يتركها حتى وإن كانت ملابس "متسخة".



وعزا مؤلف الكتاب تحذيرات ترامب للموظفين بأنها ناتجة عن "مخاوفه من التسمم".



وحول إعجابه الدائم بتناول الوجبات السريعة من مطعم ماكدونالد قال وولف إن ترامب لديه خوف منذ وقت طويل من التسمم ويرى أن لا أحد يعرف أنه قادم للأكل في ماكدونالد لذلك لا شك أن الطعام المعد هناك سلفا آمن.



وكشف أن ترامب وجد البيت الأبيض بعد دخوله رئيسا مكانا "ثقيلا ومخيفا بعض الشيء".



وأشار إلى أن ترامب ينام في غرفة منفصلة عن زوجته للمرة الأولى في تاريخ البيت الأبيض منذ الرئيس الراحل جون كنيدي كما طلب تركيب شاشتي تلفزيون منفصلتين في غرفتين.



لكن الحادثة التي تسببت في مشادات بين ترامب والحرس الخاص هي طلبه تركيب قفل خاص بغرفته الأمر الذي دفعهم للاعتراض والاصرار على الاحتفاظ بالقدر على الوصول للغرفة بسهولة.