ترامب يعرض تفاصيل "صفقة القرن" اليوم

يعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، تفاصيل صفقة القرن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة بيني غانتس، في لقاءين منفصلين بالبيت الأبيض.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن الرئيس الأمريكي يريد الاستماع إلى موافقة نتنياهو وغانتس، على الخطة، قبل أن يستعرض تفاصيلها في اجتماع بالبيت الأبيض مع نتنياهو يوم الثلاثاء.

ونقلت عن مصدر أمريكي، لم تحدد اسمه، قوله إن “ترامب سيقول لنتنياهو وغانتس خلال اجتماعه معهما إن أمامهما ستة أسابيع لتحريك عملية تطبيق الخطة إذا كانا معنيين بها”.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت قرارها نشر الخطة، بعد أشهر طويلة من الانتظار.

وبحسب هيئة البث، فإن نتنياهو قال إن “خطة السلام الأمريكية تصب في مصالح إسرائيل الأمنية”.

وأضافت: “من جانبه، قال بيني غانتس إن الخطة كما نشرت قد تشكل أساسا للتفاوض مع الفلسطينيين والدول العربية الأخرى”.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرارا خلال العامين الماضيين، رفض الفلسطينيين لـ”صفقة القرن” المزعومة، لأنها تُخرج القدس واللاجئين والحدود من طاولة المفاوضات.

وصفقة القرن المزعومة، هي خطة تدعي واشنطن أنها لتسوية القضية الفلسطينية، دون أن تعطي للفلسطينيين كامل حقوقهم المعترف بها دوليا.