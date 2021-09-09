ترامب يعلق على نزال ملاكمة.. ويقول: "أحب المقاتلين العظماء"

يعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لهوايته السابقة بحضور نزالات الملاكمة، ولكن هذه المرة من باب التعليق على إحدى تلك النزالات، حيث وقع على عقد بخصوص ذلك، يسمح له بالتعليق على نزال سيقام يوم السبت المقبل.

وسيقوم ترامب بالتعليق على نزال يجمع إيفاندر هوليفيلد وفيتور بيلفورت، وبين ملاكمين آخرين.

على ان ينضم نجله دونالد ترامب جونيور، إلى والده للتعليق على الفعالية المقرر أن يحتضنها فندق "هارد روك".

وفي تعليق على المناسبة، قال ترامب: "أنا أحب المقاتلين العظماء والمعارك الكبيرة"

ودعا ترامب المشجعين للحضور، قائلا: "أتطلع إلى رؤيتكم ليل السبت ومشاركتكم أفكاري في الحلبة. لن تريد تفويت هذه المناسبة الخاصة".

يذكر بأن ترامب سبق وأن كان مضيفا للعديد من نزالات الملاكمة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي في فنادقه في أتلانتك سيتي