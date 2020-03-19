ترامب يعلن إجازة دواء الملاريا للعلاج من الكورونا

توقَّع ترامب أن يكون الدواء المذكور متاحًا للجميع بنهاية العام الحالي، مشيرًا إلى إنجاز عملية طبية سريعة كانت تستغرق عادة سنوات طويلة.

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية السريعة على اعتماد دواء لعلاج كورونا، كان مخصصًا للملاريا، موضحًا أنه سيتم صرف هذا الدواء بوصفة طبية قريبًا إلى مجموعات كبيرة.

وتوقَّع ترامب أن يكون الدواء المذكور متاحًا للجميع بنهاية العام الحالي، مشيرًا إلى إنجاز عملية طبية سريعة كانت تستغرق عادة سنوات طويلة.

وسجلت الولايات المتحدة الى الان 10201 اصابة بالكورونا، فيما توفي 149 شخصا جراء المرض.

وأكد ترامب على بذل كافة الجهود للتخلص من كورونا، وأطلق عليه "الفيروس الصيني".

وشددَّ، في مؤتمر صحفي حول تطورات أزمة فيروس كورونا، الخميس، على أنه “ليس لدينا ما هو أهم من حياة المواطن الأمريكي”.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن “كورونا أمر سيئ فاجأ العالم كله”، مضيفًا “لو كنا نعلم بأمر الفيروس لقضينا عليه في مكانه”.

وتعهد ترامب بالعمل على عودة الاقتصاد الأمريكي إلى الانتعاش سريعًا.

وكشف الرئيس الأمريكي عن إجراء تجارب سريرية على لقاح ضد كورونا منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى علاجات في زمن أسرع من اللقاحات.

وبعد كلمة الرئيس الأمريكي، أعلن مسئول هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أن أكثر من 10 آلاف عالم أمريكي يعملون على التوصل إلى دواء آمن لعلاج كورونا.

وفي سياق متصل، قال قائد الحرس الوطني الأمريكي يوم الخميس إنه يتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من أفراد الحرس في جهود مواجهة فيروس كورونا الذي تفشى بوتيرة سريعة في الولايات المتحدة، لكنه لا يرى داعيا لنشرهم على المستوى الاتحادي.

وقال الجنرال جوزيف لينجيل خلال إفادة صحفية بوزارة الدفاع (البنتاجون) ”من الصعب تحديد ما هو المطلوب فعلا، لكن أتوقع الاستعانة بعشرات الآلاف داخل الولايات مع تنامي المشكلة“.

وذكر أنه رغم أن الرئيس بوسعه نشر الحرس الوطني على المستوى الاتحادي، فإنه لا يعتقد أن هذا الإجراء منطقي في هذا الوضع كما أنه ليس على علم بأي خطط للقيام بذلك.