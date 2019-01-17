ترامب يعلن استراتيجية دفاعية جديدة

تحديث قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التحديات المتجددة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيكشف عن استراتيجية لتطوير قدرات الدفاع الصاروخي على نحو لم تشهده الولايات المتحدة منذ مبادرة "حرب النجوم" في عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان.

وتوقع مسؤولون في الإدارة الاميركية في حديث إلى الصحافيين أن تتبنى توصيات مراجعة القدرات الدفاعية الصاروخية وضع أجهزة استشعار في الفضاء لرصد الصواريخ ومساعدة الجيش الأميركي على اعتراضها في وقت مبكر.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه المراجعة ستقترح إنشاء موقع ثالث لنشر صواريخ اعتراضية إضافة إلى قاعدتي فوت غيلي في ولاية ألاسكا وفاندنبورغ في ولاية كاليفورنيا.

وشدد المسؤولون على أهمية هذا التقرير الذي أعدته وزارة الدفاع بطلب من الرئيس في تحديث قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التحديات المتجددة من دول مارقة كإيران وكوريا الشمالية، إلى جانب ضمان التفوق الأميركي في هذا المجال أمام جهود الصين وروسيا لتصنيع أجيال متطورة من صواريخ كروز والصواريخ البالستية القصيرة المدى.