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ترامب يعلن حالة الطوارئ في ألاسكا بسبب الزلزال القوي

ترامب يعلن حالة الطوارئ في ألاسكا بسبب الزلزال القوي
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