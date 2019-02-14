ترامب يعلن حالة الطوارئ لتمويل بناء الجدار مع المكسيك

قرار ترامب بشأن إعلان حالة الطوارئ لقي على الفور انتقادا حادا في المعسكر الديمقراطي.

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان "حالة الطوارئ الوطنية"، وفق ما أعلن البيت الأبيض الخميس وزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل. وسيأتي هذا الإعلان لاستكمال تمويل بناء الجدار مع المكسيك بهدف التصدي للهجرة.

أكد البيت الأبيض الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن "حال الطوارئ الوطنية" لاستكمال تمويل الجدار الذي يريد إقامته على الحدود مع المكسيك لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم الإدارة "سيوقع الرئيس قانون تمويل الحكومة الاتحادية، وكما سبق أن قال إنه سيعمل بموجب مراسيم- وخصوصا حالة الطوارئ الوطنية - لإنهاء أزمة الأمن الوطني والإنساني على الحدود". وأضافت "مرة أخرى، يتمسك الرئيس بوعده لبناء الجدار وحماية الحدود وضمان أمن بلدنا العظيم".

وفي وقت سابق قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن حالة "الطوارئ الوطنية" لاستكمال تمويل الجدار على الحدود مع المكسيك، وأضاف أن الرئيس "قال إنه مستعد لتوقيع" حل وسط للموازنة تم التوصل إليه بين الديمقراطيين والجمهوريين تجنبا "لإغلاق" جديد لإدارات حكومية. وتابع "سيعلن حالة طوارئ وطنية في الوقت نفسه" مؤكدا أنه يدعم هذا الإجراء الذي يسمح للرئيس بتجاوز الكونغرس لجمع الأموال.

لكن قرار ترامب بشأن إعلان حالة الطوارئ لقي على الفور انتقادا حادا في المعسكر الديمقراطي. إذ قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر "سيكون أمرا سيئا للغاية".

وبعيد إعلان البيت الأبيض أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة الخميس مشروع قانون لتمويل الإدارات الفدرالية يجنب البلاد إغلاقا حكوميا وشيكا.

ومشروع القانون الذي سيصوت عليه مجلس النواب مساء الخميس على أن يصادق عليه ترامب لاحقا، لا يرصد سوى ربع المبلغ الذي طلبه الرئيس الجمهوري لتمويل بناء الجدار الحدودي، وقد أقر بأغلبية 83 صوتا مقابل 16.