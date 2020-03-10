ترامب يعلن عن خطة اقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراءات تحفيزية اقتصادية اليوم الثلاثاء لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تعافت فيه الأسواق الآجلة قبل بدء التداول.

ومن بين الإجراءات المتوقعة وضع تشريع لحماية العاملين بالساعة، الذين قد لا يتلقون رواتب بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي أو يتأثرون بإجراءات الحجر الصحي. كما أن ترامب سوف يعلن عن إجراءات على علاقة بخفض الضرائب على الرواتب.

ومن المقرر أن يعقد البيت الأبيض اجتماعات مع النواب والمسؤولين التنفيذيين في وزارة الصحة. وتعتزم الإدارة لقاء المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت غدا الأربعاء.

وأظهرت الأسواق الآجلة أن مؤشرات البورصة الأمريكية سوف تبدأ التداول على ارتفاع، لتستعيد بعض خسائرها بعد انخفاضها بنسبة أكثر من 7% أمس الإثنين، وذلك بعد تراجع البورصات الأوروبية والآسيوية.