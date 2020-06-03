ترامب يغتصب السلطة من أجل إيفانكا

نشرت صحيفة "إكسبرت أونلاين" نص لقاء مع المدير العام لمركز المعلومات السياسية، أليكسي موخين، حول تأثير أعمال الشغب في الانتخابات الرئاسية وتهيئة الظروف لإيفانكا ترامب.

وجاء في اللقاء، حول الاضطرابات التي تعصف بالمدن الأمريكية الكبرى بعد وفاة جورج فلويد على أيدي رجال الشرطة الأمريكيين:

كان ينبغي على الولايات المتحدة، التي أوجدت نماذج لـ "الثورات الملونة" في بلدان مختلفة، أن تأخذ في الاعتبار أن اشتغال هذه النماذج على أراضيها مسألة وقت.

كيف تؤثر أعمال الشغب، وما يرافقها من قتل وعنف وأعمال تخريب ونهب، في الحملة الانتخابية الرئاسية؟

الأحداث في الولايات المتحدة الأمريكية، وخطر الوباء.. وأحداث أخرى تقود دونالد ترامب إلى تنفيذ الفكرة التي عبّر عنها ممثلو فريقه: تأجيل الانتخابات، بفعل حالة الطوارئ. في الواقع، الحديث يدور عن استئثار بالسلطة من قبل ترامب ومحاولة ابقائها في إطار عائلته. من الواضح أن إعداد "الوريث"، إيفانكا ترامب، يجري على قدم وساق.

كيف يجب أن تتصرف روسيا على خلفية زعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة؟

تتصرف روسيا على خلفية هذه الأحداث المصيرية كما ينبغي لدولة حضارية، في الإطار القانوني: مراقبة الوضع، والتعبير عن موقفها مما يحدث واحترام سيادة الدولة الأخرى. أي تفعل كل ما لا تفعله الولايات المتحدة فيما يتعلق بالدول الأخرى، مع التأكيد على أن مثل هذا الخط من السلوك ممكن، "انطلاقا من المصالح الوطنية".