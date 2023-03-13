ترامب يغني مع سجناء 6 يناير

البوابه - تصدرت أغنية لمجموعة من الرجال الذين أدينوا بالهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي، و يسمع فيها مقطع صوتي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قوائم iTunes الموسيقية.

ويمكن السماع في الأغنية التي تؤيديها جوقة السجناء لترامب وهو يقرأ عهد الولاء في أجزاء من الأغنية التي تنتهي بترديد الجوقة مرارا وتكرارا "USA" حيث تمت مشاهدة الأغنية أيضا 504000 مرة على Youtube منذ إصدارها في 4 مارس.

وقام ترامب وفقا لمجلة Variety بتسجيل مقطعه من الأغنية في مقر إقامته في منتجع مار إيه لاغو بولاية فلوريدا بينما قامت الجوقة بتسجيل أجزاءها من الأغنية باستخدام هاتف السجن معربا عن دعمه للسجناء المحتجزين حاليا لتورطهم المزعوم في تمرد الكابيتول قائلا أمام تجمع حاشد العام الماضي إن سجناء 6 يناير يعاملون بشكل غير عادل.

وأشارت مجلة فوربس إلى أن الأموال التي يتم جمعها من الأغنية ستوجه إلى عائلات المتهمين.



