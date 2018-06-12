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ترامب يفاجىء البنتاغون بتعهده انهاء المناورات المشتركة مع وكوريا الجنوبية

ترامب يفاجىء البنتاغون بتعهده انهاء المناورات المشتركة مع وكوريا الجنوبية
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