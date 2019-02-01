ترامب يقارن بين ما يحدث في سوريا وفنزويلا والسعودية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمسك ناخبيه بضرورة سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وأضاف ترامب في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، مدافعا عن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان: "عند انتخابي، أعلنت أننا سننهي هذه الحروب التي لا نهاية لها".

ولدى محاولته تبرير موقفه المتصلب تجاه فنزويلا، قال: "تحدث هناك أمور مريعة".

وردا على سؤال عن عدم انتقاد واشنطن دولا أنظمتها متسلطة وبينها السعودية، قال ترامب: "شهدت السعودية حاليا الكثير من التحسن".

وتطرق ترامب إلى التناقض في بيانات هيئات الاستخبارات الأمريكية، وقال: "مدراء الهيئات الاستخباراتية، أكدوا أنه يتم تحريف تصريحاتهم بالكامل من قبل الإعلام".

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