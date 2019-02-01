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ترامب يقارن بين ما يحدث في سوريا وفنزويلا والسعودية

ترامب يقارن بين ما يحدث في سوريا وفنزويلا والسعودية
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