ترامب يقترح إجراء اختبار مستوى الذكاء له ولمنافسه بايدن

اعترض الرئيس الأمريكي، في مقابلة بثتها قناة “فوكس نيوز” الأحد، على استطلاع للرأي يعكس تنامي مصاعبه في مواجهة منافسه الديموقراطي جو بايدن.

وقال الميلياردير الجمهوري في ردّه على سؤال المحاور كريس والاس حول استطلاع يظهر تقدّم جو بايدن عليه بثماني نقاط (49% في مقابل 41%): “بداية وقبل أي شيء، لست في صدد الخسارة إذ إنّها استطلاعات رأي مزيفة”.

وانتقد منافسه مؤكدا أنّه “عاجز عن صف جملتين متتاليتين”، رافضاً في الوقت نفسه وصفه بـ”الخرِف”.

وقال: “لا أريد قول ذلك، يمكنني القول إنّه غير كفء ليكون رئيساً. للرئاسة، يجب توافر الذكاء، الصلابة، وغيرها من الأمور. إنّه بالكاد يغادر قبوه”.

وكان ترامب يحيل بذلك إلى واقع أنّ جو بايدن (77 عاماً) يمضي غالبية وقته في مسكنه في ولاية ديلاوير، ويعاني لإعطاء حملته الانتخابية زخماً إعلامياً.

وتعليقاً على اعتبار غالبية المستطلعة آراؤهم أنّه أقل “كفاءة” من بايدن، اقترح أن يتم حسم هذه المسألة عبر اختبار مستوى الذكاء لدى المتنافسين.

وقال: “لنقم باختبار. لنقم به الآن. لنجلس، جو وأنا، ولنقم به”.

وأظهر استطلاع آخر للرأي، أجرته قناة “إيه بي سي” وصحيفة واشنطن بوست ونشرت نتائجه الأحد، تقدّم نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على دونالد ترامب (55% مقابل 40%).

ويدفع ترامب ثمن إدارته السيئة، كما توصف، لأزمة تفشي وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وسط تراجع نسبة تأييد سياساته إلى 37% في مقابل إدانتها من قبل 57%.

