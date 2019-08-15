ترامب يقترح عقد "لقاء شخصي" مع الرئيس الصيني حول هونغ كونغ

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن بإمكان الرئيس الصيني شي جينبينغ حل الأزمة الناتجة عن المواجهة بين الحكومة والمتظاهرين في هونغ كونغ بطريقة "انسانية"، مقترحا عقد لقاء مع الزعيم الصيني.

وكتب ترامب الذي يقضي إجازة في نيوجيرسي على تويتر "لا شكوك لدي على الاطلاق بأن الرئيس شي اذ اراد حل المشكلة في هونغ كونغ بطريقة سريعة وانسانية، فانه باستطاعته ان يفعل ذلك".

وأضاف عبارة "لقاء شخصي؟" في نهاية تغريدته، في ما بدا وكأنه يطرح فكرة لتقديم مساعدته بهذا الشان الى الرئيس الصيني بشكل مباشر. (رويترز)