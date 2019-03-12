ترامب يقدم ميزانيته للكونغرس بعجز ترليوني

ويتوقع مشروع الميزانية عجزا بقيمة تريليون دولار لمدة أربع سنوات متتالية ابتداء من عام 2019.

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، للكونغرس مشروع ميزانية ضخمة للعام المالي القادم بلغت 4.5 تريليون دولار، وتضمنت زيادة في الإنفاق العسكري مع تخفيضات حادة في بعض البرامج.

وشمل مشروع الميزانية زيادة في الإنفاق العسكري بنسبة 5% إلى 750 مليار دولار في العام المالي 2020 مقارنة بـ716 مليار دولار في السنة المالية الحالية، التي ستنتهي في 30 سبتمبر المقبل.

إلى جانب تخصيص 8.6 مليار دولار إضافية لبناء جدار على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك، كما تضمن خصم مبلغ 818 مليار دولار من الإنفاق المتوقع على الرعاية الصحية على مدى 10 سنوات، وخفض ما يقارب من 1.5 تريليون دولار من الإنفاق المتوقع على المساعدات الطبية.

ويتوقع مشروع الميزانية عجزا بقيمة تريليون دولار لمدة أربع سنوات متتالية ابتداء من عام 2019.

وصعد عجز الميزانية الأمريكية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 77%. وفي الأسبوع الماضي ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام تجاوز 22 تريليون دولار، أي أن كل رجل وامرأة وطفل في الولايات المتحدة مدين بـ67000 دولار.

والعجز المتزايد يتعارض مع الرواية التي قدمتها إدارة الرئيس ترامب بأن حزمة التخفيضات الضريبية التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي ستتحول إلى نمو اقتصادي.