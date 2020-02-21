ترامب يقرر تمديد العقوبات المفروضة على عائلة القذافي

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قرارا بتمديد العقوبات المفروضة على عائلة القذافي ورموز نظامه السابق عاما آخر.

وبعث ترامب خطابا إلى الكونغرس الأمريكي بهذا الشأن قال فيه، "إنه قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا عاما إضافيا، من أجل منع تحويل أصول البلاد"، مشيرا إلى أن "الوضع في ليبيا يشكل تهديدا غير عادي، وغير طبيعي بالنسبة للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية".

أضاف ترامب: "نحن بحاجة إلى حماية تحويل الأصول أو غيرها من الإساءات من قبل أشخاص يعيقون المصالحة الوطنية الليبية، بما في ذلك عائلة العقيد معمر القذافي وشركاؤه".

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كانت قد أصدرت قرارا عام 2011، أمر فيه بتجميد أصول العقيد الراحل معمر القذافي مع عائلته وشركائه وكبار المسؤولين في حكومته.