ترامب يقول إنه يتطلع للقاء زعيم كوريا الشمالية قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إنه عقد اجتماعا "رائعا" مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مطلع هذا الأسبوع، ويتطلع لرؤيته مرة ثانية قريبا.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "في تلك الأثناء، ستلتقي فرقنا للعمل على بعض الحلول للمشاكل العالقة طويلة الأمد.. لسنا في عجلة، لكنني واثق من أننا سنصل في النهاية".

والتقى ترامب زعيم كوريا الشمالية في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، غداة دعوة وجّهها ترامب إلى كيم جونغ أون عبر تويتر.

واعتبرت الوكالة أنّ "المصافحة بين زعيمي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة في بانمونجوم"، حيث تم توقيع الهدنة عام 1953، هي "حدث تاريخي".

كذلك، أشارت الوكالة إلى أن اللقاء تمّ بناء على اقتراح ترامب، لافتة إلى أن الزعيمين ناقشا "القضايا ذات الاهتمام المشترك التي كانت شكلت عوائق أمام حلّ المشاكل".

وشكل اللقاء المرتجل في المنطقة منزوعة السلاح، الذي أعلن إثره ترامب استئناف المحادثات على المستوى العملي في غضون أسبوعين أو ثلاثة، خطوة ذات مغزى مهم. (رويترز)