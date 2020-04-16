ترامب يقول إنه يمكن مباشرة العمل في عدد من الولايات الأمريكية

أعلن الرئيس دونالد ترامب، الخميس، أنّ الولايات الأمريكية التي تمّت فيها السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجدّ منذ فترة أسبوعين على الأقلّ، يُمكنها مباشرة أنشطتها “بدءًا من الغد”.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض “عندما تنظرون إلى مونتانا، إلى وايومنغ، إلى داكوتا الشماليّة” وهي ولايات بقيت بمنأى نسبيا عن الفيروس، فإنّ الوضع فيها “مختلف جدًا عن نيويورك، إنه مختلف جدًا عن نيوجيرسي” وهما الولايتين الأكثر تأثّرًا بالفيروس. وتابع ترامب “الأمر إذًا سيكون معتمدا بشكل أساسي على حكّام” الولايات. (أ ف ب)