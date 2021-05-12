ترامب يقول إن بايدن لا يدعم “إسرائيل” بالحزم المطلوب

اتّهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلفه جو بايدن بـ”الضعف” وبأنه لا يدعم “إسرائيل” بالحزم المطلوب، وذلك على خلفية أسوأ تصعيد للعنف منذ سنوات بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في بيان للرئيس الجمهوري السابق، الذي اعتمدت حملته الانتخابية السابقة على تبرعات من الممولين اليهود وقاعدة شعبية من العنصريين “في عهد بايدن، أصبح العالم أكثر عنفا وأكثر انعداما للاستقرار لأن ضعف بايدن وقلّة الدعم لإسرائيل يؤديان إلى مزيد من الهجمات على حلفائنا”.

وتابع ترامب ، المعروف بكراهيته للمسلمين والعرب “عندما كنت في منصب الرئيس، عُرفنا برئاسة السلام، لان أعداء إسرائيل كانوا يدركون أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بحزم وأن الردود الانتقامية ستكون سريعة إذا ما تعرّضت إسرائيل لهجوم”.

وأضاف الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة “على الولايات المتحدة أن تدعم دوما إسرائيل وأن تعلن بوضوح أنه يتعين على الفلسطينيين وقف العنف، والإرهاب والهجمات الصاروخية، وان تعلن بوضوح أن الولايات المتحدة ستدعم دوما وبحزم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

وكان ترامب قد خالف إجماعا دوليا قائما منذ عقود باعترافه بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في كانون الأول/ديسمبر 2017. وهو اعترف أيضا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان.

وبعدما تولى سدة الرئاسة الأمريكية في 20 كانون الثاني/يناير، تريّث جو بايدن شهرا قبل أن يجري اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وهو ما سلّطت الصحافة الإسرائيلية الضوء عليه.

وأكدت الإدارة الديمقراطية الجديدة أنها ستبقي مقر السفارة الأميركية في القدس العربية المحتلة التي ستواصل الولايات المتحدة اعتبارها عاصمة لكيان الاحتلال على الرغم من الاحتجاجات الدولية. (أ ف ب)