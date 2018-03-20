ترامب يلتقي بوتين قريبا

فلاديمير بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه اتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لتهنئته على فوزه في الانتخابات واقترح أن يجتمعا قريبا.

وخلال اجتماع في البيت الأبيض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال ترامب للصحفيين إنه يعتقد أنه سيجتمع مع بوتين "في المستقبل القريب" لبحث سباق التسلح بين البلدين والأوضاع في أوكرانيا وسوريا وكوريا الشمالية.

وأضاف أن سباق التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا "بدأ يخرج عن نطاق السيطرة... لكننا لن نسمح أبدا لأحد بالاقتراب مما وصلنا إليه".