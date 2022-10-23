ترامب يلمح إلى مشاركته بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرئيس الحالي جو بايدن، سرق منه الفوز في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020، مشيرا إلى أن الفوز جاء بعد عملية تزوير في نتائج الإقتراع.

ولم يخف ترامب، في كلمة له أمام تجمع حاشد لأنصاره في ولاية تكساس، نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2024، مبينا أنه مستعد لخوض غمارها لجعل الولايات المتحدة ناجحة وآمنة من جديد.

وأضاف ترامب: "لقد ترشحت لانتخابات الرئاسة الأمريكية، مرتين، وفزت مرتين، وقدمت في المرة الثانية من الانتخابات، أداء أفضل من الأولى، وحققت نتائج أعلى من الأصوات، حيث حصلت على مليون صوت في 2020، وهو رقم أعلى من الذي حصلت عليه في عام 2016".

وتابع ترامب، إن النتائج التي حصلت عليها في مشاركتي الثانية لانتخابات الرئاسة، تشير إلى حصولي على أصوات أعلى من أي رئيس حالي في تاريخ الولايات المتحدة إلى حد بعيد.

TRUMP: “In order to make our country successful, safe, and glorious again, I will probably have to do it again..." #SaveAmerica



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وكان ترامب، قد صرح في وقت سابق، من الشهر الماضي، أنه سيكشف قريبا عن مخططه المستقبلي بشأن ترشحه لانتخابات الرئاسة في 2024.

يذكر أن انتخابات الرئاسة الأمريكية التي فاز بها بايدن على حساب ترامب، قد شهدت أحداثا دموية من قبل أنصار الأخير، الذين اقتحموا مبنى الكابيتال في 6 يناير/كانون الثاني 2021، واحتلوه من الداخل، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من عناصر الأمن والمحتجين، واعتقال عدد كبير من المقتحمين، وتقديمهم للمحاكمة.

وصدر أمر استدعاء قانوني، لترامب، من قبل لجنة الكونغرس الأمريكي التي تحقق في أحداث "الكابيتول"، للإدلاء بشهادة الرئيس السابق أمام المشرعين، كما تم امهاله حتى الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني لتقديم المستندات إلى لجنة التحقيق، بالإضافة إلى أن ترامب يجب أن يمثل للشهادة في 14 من الشهر المقبل.

وفي حال امتناع ترامب عن الإدلاء بشهادته والمثول أمام الكونغرس، فإن قضيته ستحال من قبل اللجنة البرلمانية إلى وزارة العدل، وبالتالي اتخاذ اجراءات قانونية جنائية بحقه.