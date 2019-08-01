ترامب يمنح البرازيل مكانة الحليف العسكري الرئيسي

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء البرازيل مكانة الحليف العسكري الرئيسي للولايات المتحدة، ما سيُسهّل شراء برازيليا أسلحة أمريكيّة متطوّرة.

وكتب ترامب في مذكّرة إلى وزارة الخارجيّة الأمريكيّة أنّه يمنح جمهوريّة البرازيل الاتّحادية مكانة “حليف عسكري رئيسي للولايات المتحدة خارج الناتو”.

وتتمتّع 17 دولة أخرى، بما فيها إسرائيل ومصر والأرجنتين ونيوزيلندا وتايوان، بهذا الوضع الذي يُتيح لها الحصول على أسلحة أمريكيّة ويسمح بتعاون عسكري إضافي مع واشنطن.

ويعمل ترامب على بناء علاقات أوثق مع الرئيس البرازيلي اليميني المتطرّف جايير بولسونارو، الذي تولّى السُلطة في كانون الثاني/يناير ويُطلَق عليه أحيانًا لقب “ترامب الاستوائي”.

وأعلن ترامب الثلاثاء نيّته العمل على اتّفاقية تجارة حرّة مع برازيليا، قائلاً: “البرازيل شريك تجاري كبير. لديّ علاقة كبيرة مع البرازيل وعلاقة رائعة مع رئيسها”. (أ ف ب)