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ترامب يناقش مع نتنياهو إبرام معاهدة الدفاع المشترك

منشور 14 أيلول / سبتمبر 2019 - 04:59
نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه ناقش مع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إبرام معاهدة للدفاع المشترك بين البلدين، مؤكدا رغبته في استمرار النقاشات حول ذلك الأمر عقب الانتخابات التشريعية المقررة الأسبوع الجاري.

عبر (تويتر)، "أجريت اتصالا هاتفيا اليوم مع رئيس الوزراء نتنياهو لمناقشة إمكانية المضي قدما بمعاهدة دفاع مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي من شأنها ترسيخ التحالف القوي بني بلدينا".

وتابع ترامب، "أتطلع لمواصلة تلك النقاشات بعد الانتخابات الإسرائيلية، حين نلتقي في الأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري".

 

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