ترامب يناقش مع نتنياهو إبرام معاهدة الدفاع المشترك

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه ناقش مع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إبرام معاهدة للدفاع المشترك بين البلدين، مؤكدا رغبته في استمرار النقاشات حول ذلك الأمر عقب الانتخابات التشريعية المقررة الأسبوع الجاري.

عبر (تويتر)، "أجريت اتصالا هاتفيا اليوم مع رئيس الوزراء نتنياهو لمناقشة إمكانية المضي قدما بمعاهدة دفاع مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي من شأنها ترسيخ التحالف القوي بني بلدينا".

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I had a call today with Prime Minister Netanyahu to discuss the possibility of moving forward with a Mutual Defense Treaty, between the United States and Israel, that would further anchor the tremendous alliance.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 14, 2019

وتابع ترامب، "أتطلع لمواصلة تلك النقاشات بعد الانتخابات الإسرائيلية، حين نلتقي في الأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري".