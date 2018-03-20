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ترامب ينتقد حكومة طهران في تهنئته للإيرانيين بعامهم الجديد

ترامب ينتقد حكومة طهران في تهنئته للإيرانيين بعامهم الجديد
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