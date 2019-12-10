ترامب يندد باتهامات الديموقراطيين سعيا لعزله ويعتبرها مثيرة للسخرية

من المتوقع أن يصوت مجلس النواب بكامل هيئته على الاتهامات أو ما يعرف ببنود المساءلة الأسبوع المقبل.

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء بالاتهامات التي تبناها الديموقراطيون سعيا إلى عزله، معتبرا أنها “تثير السخرية”.

وكتب ترامب على تويتر “قال جيري نادلر (رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب) لتوه إنني مارست ضغوطا على اوكرانيا بهدف التدخل في انتخابات 2020 الرئاسية. إنه أمر مثير للسخرية، وهو يعلم بأنه غير صحيح”، مجددا تنديده بـ”حملة مطاردة شعواء” بحقه.

ووجه الديمقراطيون اتهامات رسمية لترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب بكامل هيئته على الاتهامات أو ما يعرف ببنود المساءلة الأسبوع المقبل.

ومن شبه المؤكد أن يصوت المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على مساءلة الرئيس الجمهوري مما يمهد الساحة لمحاكمة في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، والتي من المرجح أن تبدأ في يناير كانون الثاني.