ترامب ينشر صورة لنفسه على هيئة بطل افلام روكي!!

فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب متابعيه على تويتر الأربعاء، بتغريده صورة مركبة تظهر وجهه على جسم الملاكم الأسطورة روكي بالبوا، الشخصية الشهيرة في سلسلة أفلام روكي.

ونشر الرئيس الصورة التي كانت في الأصل الملصق الإعلاني للفيلم "روكي III" الذي يعود لعام 1982، ولعب دوره الممثل سلفستير ستالون.

ولم يرفق ترامب الصورة التي يبدو فيها أصغر سنا، بتعليق. لكنها أثارت تفاعلا واسعا على الموقع.

وشارك ترامب، صورته التي توحي بأنه يستعد لمعركة، بعد حوالي ساعة على وصوله إلى نادي ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ويقضي ترامب عطلة عيد الشكر ونهاية الأسبوع في منتجع مار لاغو الذي يملكه.

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