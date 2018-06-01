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ترامب ينظر في تسليم الاتصالات مع الفلسطينيين إلى السفارة في القدس

ترامب ينظر في تسليم الاتصالات مع الفلسطينيين إلى السفارة في القدس
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