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ترامب ينفي التصريح بأن علاقة طيبة ربطته برئيس كوريا الشمالية

ترامب ينفي التصريح بأن علاقة طيبة ربطته برئيس كوريا الشمالية
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