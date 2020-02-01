ترامب ينفي انه طلب من بولتون الضغط على اوكرانيا

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة ما ورد في تقرير إعلامي بأنّه أمر مستشاره للأمن القومي آنذاك جون بولتون بالتدخّل مباشرةً في مخطّط سرّي للضغط على الرئيس الأوكراني لتحقيق مكاسب سياسية شخصية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن كتاب لبولتون لم يُنشر بعد، أنّ ترامب أمر مستشاره بالإعداد للقاء بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومحاميه الخاص رودي جولياني.

وتم توجيه الأمر الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقا في أيار/مايو 2019، أي قبل شهرين من مكالمة ترامب الهاتفية التي تمت في شهر تموز/يوليو مع زيلينسكي، حيث طلب منه الحصول على "خدمة" ما أدى إلى محاكمته في الكونغرس بزعم سوء استخدامه للسلطة.

وكان الغرض من الاجتماع، وفق بولتون، أن يقوم جولياني بالضغط على زيلينسكي لمساعدة ترامب عبر فتح تحقيق بحق منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 جو بايدن. وبحسب التايمز فإن بولتون لم ينفذ أمر ترامب.

وأصدر ترامب نفيا مبطنا للتقرير.

وقال في بيان "لم أعط جون بولتون أمرا لتحضير لقاء لرودي جولياني، أحد أعظم محاربي الفساد في أميركا وأعظم رئيس بلدية في تاريخ مدينة نيويورك، مع الرئيس زيلينسكي".

واضاف "هذا اللقاء لم يعقد ابدا".

ويأتي أحدث تسريب من كتاب بولتون في وقت تدخل محاكمة ترامب مراحلها الأخيرة في مجلس الشيوخ.