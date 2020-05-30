ترامب ينهي علاقة بلاده بمنظمة الصحة العالمية ويبدء بإلغاء إعفاءات هونغ كونغ

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هونغ كونغ "لم تعد تحظى بحكم ذاتي بشكل كاف لتبرير المعاملة الخاصة" التي تمنحها لها واشنطن، معلنا أنه أصدر توجيهات لإدارته ببدء إلغاء الإعفاءات التجارية الممنوحة للجزيرة. كما قال ترامب إن علاقة الولايات المتحدة قد انتهت مع منظمة الصحة العالمية التي يتهمها منذ بدء انتشار فيروس كورونا بالانحياز إلى الصين.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة ستبدأ عملية إلغاء الإعفاءات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ واصفا التحرك الصيني في هذه المدينة بأنه "مأساة" للعالم.

وقال ترامب "هونغ كونغ لم تعد تحظى بحكم ذاتي بشكل كاف لتبرير المعاملة الخاصة التي كنا نمنحها إياها منذ إعادتها" إلى الصين، مضيفا "من ثم أطلب من إدارتي إطلاق عملية إنهاء الإعفاءات التي تتيح لهونغ كونغ أن تحظى بمعاملة مختلفة وخاصة".

وتابع أن "تحرك الحكومة الصينية ضد هونغ كونغ هو الأخير في سلسلة إجراءات تخفف من الوضع الذي تحظى به المدينة منذ فترة طويلة. إنها مأساة لسكان هونغ كونغ وشعب الصين وبالطبع لشعب العالم أيضا".

إنهاء علاقة الولايات المتحدة بمنظمة الصحة العالمية

كذلك أعلن ترامب أنه ينهي علاقة بلاده مع منظمة الصحة العالمية التي يتهمها منذ بدء انتشار فيروس كورونا بالانحياز إلى الصين.

وقال ترامب أمام الصحافيين "لأنهم فشلوا في القيام بالإصلاحات اللازمة والمطلوبة، نحن ننهي اليوم علاقتنا بمنظمة الصحة العالمية ونعيد توجيه هذه الأموال إلى احتياجات أخرى ملحة في مجال الصحة العامة في العالم". ( أ ف ب)