ترامب ينهي مؤتمرا صحفيا بعد مشادة مع اعلاميات

قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمره الصحفي أمام البيت الأبيض، يوم الاثنين، وغادر المكان بعد خلاف حاد مع الصحفيين الذين وجهوا له اتهامات تتعلق بجائحة كورونا.

وقال ترامب خلال المؤتمر إن الولايات المتحدة تقوم بإجراء الفحوصات على فيروس كورونا، أكثر من أي دولة أخرى، لكن الصحفيين طرحوا أسئلة لم تعجب الرئيس، فرد عليهم بإجابات حادة.

The final minute of Trump's news conference this evening pic.twitter.com/m6oGh1q9VF — Axios (@axios) May 11, 2020

خلاف ترامب ومراسلة سي بي إس

وبعد ذلك سئلت صحفية من أصول صينية ترامب عن سبب استمراره في الحديث عن عدد الاختبارات، في ما يتعلق بكورونا في الولايات المتحدة، بينما تستمر الوفيات، فرد بحدة: "لا تسألوني.. اسألوا الصين"، ووصف الرئيس الأمريكي السؤال بـ"القبيح" ما أثار غضب مراسلة شبكة سي بي إس نيوز ويجيا جيانغ التي وجهت له السؤال.

ثم تركها ترامب وطلب من مراسلة شبكة "سي إن إن"، كايتلان كولينز توجيه الأسئلة بعدها، ولكن جيانغ قاطعت الرئيس الأمريكي قائلة، "سيدي الرئيس، لماذا تقول لي ذلك بالتحديد؟!"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

فرد الرئيس الأمريكي على مراسلة "سي بي إس"، "اعلمي أنني لا أقول هذا تحديدا لأي أحد.. أنا أقول ذلك لأي شخص يطرح سؤالا قبيحا". لترد عليه جيانغ قائلة، "هذا ليس سؤالا قبيحا".

خلاف ترامب ومراسلة سي إن إن

بعد ذلك أراد ترامب أن يتخطى مراسلة "سي إن إن" وأن يتلقى الأسئلة من مراسل آخر، لتقاطعه كايتلان كولينز قائلة: "لكنك أشرت إلي.. لدي سؤالان سيدي الرئيس. لقد سمحت لي بالحديث".

وعلق ترامب على مراسلة سي إن إن قائلا، "لقد فعلت وأنتِ لم تردِ، والآن أدعو السيدة الشابة في الخلف". لتوضح كولينز لترامب قائلة: "أردت فقط أن أترك زميلتي تنتهي من حديثها".

تعليقا على ذلك الأمر غضب الرئيس الأمريكي وأنهى المؤتمر الصحفي.