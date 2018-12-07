ترامب يهاجم المحقق الخاص روبرت مولر

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

:هاجم الرئيس الامريكي دونالد ترامب الجمعة، في سلسلة تغريدات صباحية، المحقق الخاص روبرت مولر والتحقيق الذي يجريه حول تدخل روسي مفترض في الانتخابات الرئاسية، علما بأن معطيات جديدة في هذا التحقيق ينتظر أن تكشف اليوم.

وندد ترامب خصوصا، في أولى تغريداته الخمس التي نشرت في الساعة 6,18، بـ”تضارب مصالح” لدى مولر الذي يحقق في شبهات تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا العام 2016.

وبعدما أحجم عن بث تغريداته النارية فيما كانت البلاد تودع الرئيس الاسبق جورج بوش الاب، هاجم ترامب أيضا المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي” جيمس كومي الذي أقاله في ايار/مايو 2017، والمسؤول الثاني في وزارة العدل رود روزنستين وفريق حملة منافسته السابقة هيلاري كلينتون.

ويأتي هجوم ترامب على ما يعتبره “اضطهادا” يتعرض له، فيما يتوقع ان يكشف روبرت مولر الجمعة معطيات تتصل بعضوين سابقين في إدارة ترامب، بحيث يدلي بتفاصيل عن مدى تعاون مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب الذي أقر اخيرا بانه كذب على الكونغرس في شأن اتصالاته مع الروس حول مشروع عقاري لترامب.

ويتوقع ان يكشف فريق مولر النقاب ايضا عن الأكاذيب التي نسبها بول مانافورت، المدير السابق لحملة ترامب، الى الـ “اف بي آي”، علما بانه وافق على التعاون مع المحققين لخفض عقوبته في قضية اختلاس مالي تعود الى ما قبل 2016.