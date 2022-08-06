ترامب يهاجم بيلوسي "المجنونة" على خلفية زيارتها الى تايوان

شن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب السبت، هجوما لاذعا على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على خلفية زيارتها إلى تايوان، واصفا إياها بـ"المجنونة".

وقال ترامب خلال تجمع في ولاية ويسكونسن: "والآن نانسي بيلوسي المجنونة. ماذا يحدث هنا؟ ماذا كانت تفعل في تايوان؟".

واضاف ان الزيارة كانت استفزازية، وعذرا طالما حلمت الصين به من اجل تصعيد الموقف مع تايوان.

وقال "لقد أعطتهم (الصينيين) العذر الذي كانوا ينتظرونه".

وكانت بيلوسي زارت تايوان الثلاثاء الماضي. وهي أكبر مسؤول أمريكي يزور الجزيرة خلال الـ 25 عاما الماضية، وأثارت زيارتها غضب الصين التي تعتبر تايوان جزيرة تابعة لها.

وأعربت بيلوسي هناك عن تضامن واشنطن مع تايوان، بيد أنها أكدت أن زيارتها للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لم تغير الوضع القائم.