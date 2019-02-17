ترامب يهدد الأوروبيين بإطلاق سراح الدواعش المعتقلين في سوريا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن عدم السماح بعودة المئات من عناصر داعش الأوروبيين إلى بلادهم له تبعات خطيرة قد تضطر واشنطن لإطلاق سراحهم.

وطالب ترامب عبر تغريدة نشرها في "تويتر" كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودولا أوروبية أخرى بالسماح بعودة أكثر من 800 عنصر من داعش يحملون جنسيات أوروبية اعتقلوا في سوريا.

ولفت ترامب إلى أن الخلافة المزعومة التي أعلنها تنظيم "داعش" على وشك السقوط.

روسيا اليوم