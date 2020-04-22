ترامب يهدد الزوراق الايرانية.. وقرار مرتقب بحظر الهجرة لأمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه أمر البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفن الولايات المتحدة.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

كما أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيوقع، اليوم الأربعاء، أمرا تنفيذيا يقضي بحظر الهجرة إلى الولايات المتحدة.

يأتي ذلك عقب تقييد السفر من وإلى خارج البلاد على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة: “سأوقع اليوم على الأمر التنفيذي الذي يقضي بحظر الهجرة إلى البلاد”.

وأضاف: “في هذه الأثناء، حتى بدون هذا الأمر، فإن حدودنا الجنوبية مشددة للغاية حتى أمام تجار البشر”.

ولفت إلى أن تلك الحدود مدعومة بشكل كبير بـ 170 ميلاً من جدار الحدود الجديد و27 ألف جندي مكسيكي.

والإثنين، أعلن ترامب عزمه توقيع أمر تنفيذي بـ “تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت” نظرا لانتشار فيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة: “في ضوء الهجوم من قبل عدو غير مرئي إلى جانب الحاجة لحماية وظائف المواطنين الأمريكيين العظماء، سأوقع أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق الهجرة بشكل مؤقت إلى الولايات المتحدة”.

وحتى ظهر الأربعاء، بلغ عدد المصابين بكورونا في الولايات المتحدة نحو 820 ألفا، من بينهم أكثر من 45 ألف وفاة، بحسب منصة “ورلدو ميتر”.