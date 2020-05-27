ترامب يهدد بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء بـ”تنظيم” و”إغلاق” منصات التواصل الاجتماعي بعدما اتهمه موقع تويتر الثلاثاء بنشر معلومات كاذبة عبر تغريدتين “لا أساس لهما من الصحة”.

وغرد ترامب: “يشعر الجمهوريون بأن منصات التواصل الاجتماعي تمارس رقابة كاملة على أصوات المحافظين. سنقوم بتنظيمها بشدة أو إغلاقها لعدم السماح بتكرار أمر مماثل”.

وهذه هي المرة الأولى التي يطبّق فيها تويتر هذه القواعد على تغريدة للرئيس ترامب.

وكان الرئيس الجمهوري نشر على تويتر في وقت سابق الثلاثاء تغريدة قال فيها: “ليست هناك أي طريقة (صفر!) تكون فيها بطاقات الاقتراع بالبريد أي شي آخر سوى تزوير كبير”.

وأضاف في تغريدة ثانية أن “حاكم ولاية كاليفورنيا بصدد إرسال بطاقات اقتراع إلى ملايين الأشخاص. كلّ الذين يقيمون في الولاية، بغضّ النظر عن هوياتهم أو عن كيفية وصولهم إلى هناك، سيحصلون عليها. بعدها سيقول موظفون لهؤلاء الناس، لأولئك الذين لم يكونوا يفكّرون حتّى في التصويت من قبل، كيف ولمن سيصوّتون. ستكون انتخابات مزوّرة”.

وتحت هاتين التغريدتين بات متصفّحو تويتر يجدون الآن عبارة “احصل على الحقائق حول الاقتراع بالبريد”.

ويكفي النقر على هذه العبارة ليذهب المتصفّح إلى ملخّص للحقائق والمقالات المنشورة في الصحافة الأمريكية بشأن هذا الموضوع (على سبيل المثال حقيقة أن ولاية كاليفورنيا لا ترسل بطاقات اقتراع سوى للناخبين المسجّلين وليس لجميع سكان الولاية).

